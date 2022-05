U Srbiji veoma toplo, tokom dana moguće lokalne nepogode

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, ali je tokom dana moguće naoblačenje uz lokalne pljuskove sa grmljavinom sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, grad i jak vetar. Duvaće slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 17, a najviša dnevna od 25 do 31 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo, a posle podne moguća je promenljiva oblačnost uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najniža temperatura kretaće se od 15 do 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.