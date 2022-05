Tropski dan u Srbiji, temperatura do 34 stepena: Predveče nas očekuje preokret, meteorolog otkriva kakavo će vreme biti za vikend

U Srbiji je danas tropski dan sa temperaturom do 34°C.

Posle toplog jutra uz minimalne temperature od 12 do 18°C pred nama je sunčan i veoma topao dan, a maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 33°C. - Veoma toplo vreme biće posledica strujanja veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, jer će se na visini nalaziti izražen visinski greben. Sredinom dana i posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti i to uglavnom u jugoistočnim, i u brdsko-planinskim predelima istočne Srbije i biće uslova za