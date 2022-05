Vremenska prognoza 26. maj

Još jedan dan sa letnjom temperaturom je pred nama, ali će biti za nekoliko stepeni svežije. Očekuje se pretežno sunčano vreme, a samo u brdsko-planinskim predelima mogući su kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i malo svežije, sa temperaturom do 27 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 26.05.2022. Četvrtak: Pretežno sunčano i malo svežije. Od sredine dana u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku pre podne i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%. Tmax ≥ 30 stepeni,