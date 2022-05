RHMZ: Upozorenje na vremenske nepogode

BEOGRAD: Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, posle podne se očekuje nestabilno vreme, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode: grad i jak vetar, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, kao i ponegde na severu zemlje, i to kao retka pojava. Sutra se očekuje petežno sunčano i malo svežije vreme. Od sredine dana u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku pre podne i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 12 °C do 17 °C, a najviša dnevna od 25 °C do