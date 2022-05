Hrana je oružje u ratu u Ukrajini?

Ko je odgovoran za što su luke na Crnom moru zatvorene, a pomorski putevi blokirani? Da li sankcije Rusiji podižu cene žitarica? Može li se pronaći zamena ukrajinsku pšenicu? Proverili smo činjenice.

Tvrdnja: Rusija zloupotrebljava glad u svetu kao oružje u ratu u Ukrajini To je izjavio i direktor Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija Dejvid Besli: „Nema sumnje da se hrana u čitavom nizu oblika koristi kao oružje u ratnom sukobu.“ Procena DW: Tačno Još od početka rata u Ukrajini, Besli upozorava da preti glad u svetu, jer se hrana očigledno upotrebljava kao oružje. On je to izjavio još 17. aprila na američkoj tv-stanici CBS. Na tu opasnost je ukazao i