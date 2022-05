Fenomenalna vest: Očekuje nas pravi fudbalski spektakl, cela Srbija će moći da gleda finale Lige šampiona!

Sve je spremno za spektakl. Danas je definitivno fudbalski praznik širom sveta. Ljubetelji najvažnije sporedne stvari jedva su čekali ovu subotu, dan kada će se odigrati finale Lige šampiona. Za ‘ušati trofej’ će se boriti Liverpul i Real Madrid, a meč je na programu od 21 sat. Takođe, cela Srbija će moći da gleda duel evropskih velikana, pošto je TV prenos obezbeđena na kanalu Arena sport 1, kao i na RTS 1. The best of the best on the ultimate stage. 🙌 🔴🏆⚪️ @LFC |