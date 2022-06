Mali: Okončana isplata 100 evra, mladi dobili pomoć vrednu 13 milijardi dinara

Ministar finansija Srbije Siniša Mali saopštio je da je Uprava za trezor danas završila isplate jednokratne novčane pomoći mladima u iznosu od 100 evra i da je u tu svrhu isplaćeno 13 milijardi dinara.

Mali je na svom Instagram nalogu naveo da se za pomoć od 100 evra prijavilo 1.105.196 mladih ljudi od 16 do 29 godina. "Još jedno ispunjeno obećanje! Nadam se da će mladi uzimati fiskalni račun kada budu trošili ovaj novac", napisao je Mali.