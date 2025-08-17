"Povređeno 6 policajaca, privedeno 56 osoba": Oglasio se MUP povodom incidenta na sinoćnim protestima

Blic pre 34 minuta
"Povređeno 6 policajaca, privedeno 56 osoba": Oglasio se MUP povodom incidenta na sinoćnim protestima

"Tokom jučerašnjih neprijavljenih javnih okupljanja u Srbiji povređeno je ukupno 6 policijskih službenika, dovedeno je 56 lica, zadržano 16 lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, dok će protiv 35 lica biti podnete prekršajne prijave", saopštilo je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako su naveli u saopštenju, u Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 lica, zadržano je jedno lice, a protiv 22 lica biće podnete prekršajne prijave. "U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 lica, zadržano je 15 lica, protiv 13 lica biće podnete prekršajne prijave, a povređeno je 6 policijskih službenika Žandarmerije (svi sa lakšim telesnim povredama)", navodi se u saopštenju. Podsetimo, sinoćni protesti eskalirali su na ulicama Beograda i Valjeva
