Gradonačelnik Leskovca: Lepšu fontanu od leskovačke nisam video nigde na svetu (video)

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović izjavio je da je fontana na novosagrađenom trgu u Leskovcu, koji još nije kompletiran, za njega najlepša na svetu i da lepšu nije video putujući po svetu.

On je na pres konferenciji povodom završetka Bulevara Nikole Pašiča zamoljen da kaže da li mu se sviđa fontana na trgu, koja se još šteluje. U videu dole pogledajte i poslušajte koliko je Cvetanović ishfalio fontanu, s kojom veliki broj Leskovčana nije zadoviljan. Ono što do sada nismo znali to je da je idejno rešenje dalo gradsko preduzeće JP „Urbanizam i izgradnja“, a ono što smo sa strane čuli to je da je fontana siromašnog izgleda koštala nešto više od 16