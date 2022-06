Najjači četverac u Survivoru: Ovo su najteže bitke koje su vodili pre finala

Borba na ostrvu došla je do samog kraja, a za pobedu takmičiće se četvoro najjačih.

Do finala su došli Stefan i Milica iz crvenog plemena i Goran i Nevena iz plavog. Stefan i Goran prvi su se plasirali u finale, nakon što su pobedili u neizvesnim igrama. Potom su im se pridružile Milica i Nevena, koje je izabralo Veliko veće svojim glasovima. Međutim, put do finala je bio dugačak, a svako od njih prošao je kroz brojne uspone i padove, ali i velike izazove, kao i emotivne i teške momente. Da bi došli do finali, takmičari su morali da pokažu dobru