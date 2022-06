Bivši načelnik novosadske policije Milorad Šušnjić: Nije tačno da mi je Hrkalović naredila bilo šta

Milorad Šušnjić, bivši načelnik novosadske policije, negirao je da je po naređenju Dijane Hrkalović naložio da se kriminalac Darko Elez prisluškuje i prati i tako spreči da ga istražuju druge službe.

Kako prenosi KRIK, Šušnjić tvrdi da je bivšu državnu sekretarku viđao na sastancima i konferencijama, ali da sa njom nikad nije bio nasamo. On je negirao da je zloupotrebio položaj i rekao da mu nije jasno šta mu se optužnicom stavlja na teret. "Nije tačno da mi je Dijana Hrkalović naredila stavljanje bilo kog lica na mere, niti je to mogla pošto za to nije imala ovlašćenja. Nije tačno ni da je operativna obrada Darka Eleza bila fiktivna", rekao je Šušnjić na