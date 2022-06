"Kako je Miljana to uradila par puta": Viki je trudna, a Marko ne prestaje da priča o abortusu

Rijaliti učesnica Viktorija Viki Mitrović je danas uradila test na trudnoću, koji je bio pozitivan.

Zadrugarka je sumnjala da je u drugom stanju sa Markom Osmakčićem, dok je on sve vreme govorio da sigurno nije. On je u više navrata rekao da neće dozvoliti da Viki Mitrović rodi dete. - Trebalo bi se gledati da se to što bolje reši, to što je Miljana radila par puta - rekao je Marko. - Ne treba da izgovaraš ovako teške reči. Išla bih da se očistim, jer mi nije potrebno to sada - ubacila se Viki. VIDEO: Viktorija Mitrović o trudnoći, Marko Osmakčić dobacuje