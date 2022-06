Kiša, grad,: Grmljavina... Vreme danas oblačno i nestabilno, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji sa većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom u zoni pljuskova, naročito na zapadu i jugozapadu.

Vetar slab do umeren, u Banatu, donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni, koji će posle podne na zapadu i severozapadu biti u skretanju na severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim posle podne i uveče. Vetar slab do umeren,