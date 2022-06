Šmit: Dodik se ponaša kao drvoseča

SARAJEVO - Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit ocenio je danas da se srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik ponaša „kao drvoseča u šumi” i dodao da očekuje da on bude ozbiljan i pristojan u odnosu sa političkim protivnicima.

Šmit je ocenio da Dodik dolazi u fazu da ga ljudi neće shvatiti ozbiljno i poručio mu da se „brine o svojoj zemlji, o Republici Srpskoj i BiH, a međunarodna zajednica neka ne bude njegova briga”. „Inače, kakav je to nivo rasprava, čemu to? Isto kao drvoseča u šumi se ponaša. Ne, od čoveka koji obavlja takvu funkciju kao Dodik očekujem da se ponaša ozbiljno, da bude ozbiljan, pristojan i da se tako odnosi prema svojim političkim protivnicima i prema meni. I želim to