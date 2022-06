Vuk Stanić: Neću vratiti mandat POKS-u, u planu novi pokret

Samostalni odbornik u Skupštini Grada Beograda, Vuk Stanić, izjavio je večeras da neće vratiti mandat Pokretu obnove Kraljevine Srbije (POKS), iz kojeg je izbačen u petak, i da planira da nastavi kao samostalni odbornik iako postoje planovi za osnivanje novog pokreta.

Stanić je za agenciju Beta rekao da je u POKS-u bio član po dva osnova: kao član Udruženja srpskih ratnih veterana i član POKS-a, gde je bio šef Info službe. Objasnio je da je to udruženje bilo član koalicije NADA, pa je samim tim i on bio član koalicije i posle izbacivanja iz POKS-a, ali da je koaliciju sam napustio. On je dodao da se POKS prvo podelio na pristalice Žike Gojkovića i Vojislava Mihailovića, da bi pre oko mesec dana „Mihailović počeo da ih isključuje