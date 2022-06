Danas pretežno sunčano i toplo, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Iznad većeg dela Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, u istočnim i južnim predelima će biti promenljivo oblačno, pre podne ponegde kratkotrajna kiša, a od sredine dana i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno su mogući obilniji pljuskovi sa grmljavinom, kratkotrajna pojava grada i jak vetar. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, najviša od 27 do 30 stepena Celzijusa. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 16 do 18 stepeni, najviša oko 30 stepeni.