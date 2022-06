Sutra oblačnije uz visok indeks UV zračenja, mogući su pospanost i glavobolja

U Novom Sadu će u petak biti toplo i umereno oblačno vreme.

Najniža temperatura biće 16, a najviša 27 stepeni. Duvaće umeren, povremeno pojačan severozapadni vetar. Indeks UV zračenja će biti 8,33, što spada u vrlo visok rizik, pa se preporučuje korišćenje sunčanih naočara i zaštitne kreme sa faktorom (SPF) 15 ili više, prekrivanje tela tkaninom, korišćenje šešira. Izbegavati izlaganje suncu od 11 do 16 časova. U subotu i nedelju sunčano i toplo. U subotu će se temperatura kretati od 14 do 27 stepeni, a u nedelju do 31