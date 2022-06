Vremenska prognoza 18. jun

Sutra još samo na istoku i jugoistoku može biti pljuskova. Raste vazdušni pritisak i donosi razvedravanje. Temperatura slična današnjoj. Jutarnja od 12 stepeni, najviša dnevna do 29 . I u Beogradu posle svežeg jutra dan sunčan i najviša dnevna 27. Od nedelje sve toplije, a sredinom naredne sedmice vazduh sa severa Afrike podići će temperautru u Srbiji i iznad 35-og podeljka.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 17.06.2022. Petak: Do kraja dana promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno pojačan severozapadni vetar. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h. 18.06.2022. Subota: U većem delu pretežno sunčano, samo još na