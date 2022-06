Za sutra zakazan novi protest Fijatovih radnika: “Naši zahtevi su jasni, tražimo pisane garancije”

(BETAPHOTO/VLADA SRBIJE/SLOBODAN MILJEVIC) (Beta) – Fijatovi radnici, nezadovoljni jer država nije odgovorila na njihove zahteve, nastaviće sutra protest blokadom puta Kragujevac- Čačak, rekao je Beti predstavnik Samostalnog sindikata fabrike branika Fijat plastik Zoran Miljković.

On je naveo da će protest početi u 15 časova, a blokada puta će trajati dva sata. “Naši zahtevi su jasni. Tražimo da nam za njih daju i pisane garancije”, rekao je Miljković. On je ocenio da sporazum koji je juče objavljen kao dogovor Vlade i Stelantisa “nije zvaničan”. Miljković smatra da je to samo saopštenje bez potpisa i garancija za radnike. Kako je ranije saopšteno, Fijatovi radnici u Srbiji se mogu još sutra do 13 sati prijaviti za odlazak na rad u