﻿ Do 13 časova prijavljivanje Fijatovih radnika za odlazak u inostranstvo, protest u 15

U fabrici automobila "Fiat Automobili Srbija - FCA" u Kragujevcu danas u 13 časova završava se prijavljivanje radnika koji su zainteresovani za odlazak na rad u Stelentisovim fabrikama u Evropi u trajanju od 18 do 24 meseca.

U Samostalnom sindikatu te fabrike agenciji Beta je rečeno da su radnici mogli da se prijavljuju i u subotu do 17 časova. "Danas je primetan veći broj radnika pred ulazom u fabriku, ima gužve, rekao je predsednik Samostalnog sindikata Saša Djorđević. On ne zna koliko se radnika do sada izjasnilo za odlazak u inostranstvo, ali je procenio da ukupno neće biti više od 250 zainteresovanih. Prema rečima Djorđevića, za tu odluku je kod najvećeg broja radnika najveća