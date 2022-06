EU optužuje Moskvu za ratni zločin zbog blokade žitarica u Ukrajini

Šef evropske diplomatije Žozep Borel (Josep Borrell) optužio je danas Rusiju da čini "pravi ratni zločin" blokiranjem izvoza ukrajinskih žitarica što može da poveća rizik od gladi u svetu.

"Ne možemo da zamislimo da milioni tona žita ostaju blokirani u Ukrajini dok ostatak svetske populacije trpi glad. To je pravi ratni zločin. Ne mogu da zamislim da će to još dugo trajati, u protivnom to će zaista biti nešto za šta će se Rusija smatrati odgovornom", rekao je Borel u Luksemburgu uoči sastanka ministara spoljnih poslova EU. Francuska ministarka spoljnih poslova Katrin Kolona (Catherine Colonna) upozorila je da Rusija "treba da prestane da se igra sa