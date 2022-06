VIDEO Prvi snimci razornog zemljotresa u kojem je poginulo 250 ljudi

U razornom zemljotresu u Avganistanu stradalo je najmanje 250 ljudi, dok je na stotine njih povređeno.

Nakon zemljotresa pojavili su se prvi snimci iz ove zemlje na kojima se vide razrušene zgrade i ostaci kuća koje su srušene od udara zemljotresa jačine 6,1 stepena Rihterove skale. At least 255 people have been killed and 500 others injured in an earthquake in Barmala, Ziruk, Naka, and Gayan districts of Paktika province on Tuesday night. Local officials say the death toll could rise if the central government did not provide emergency help. #Afghanistan