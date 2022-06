Vučić: U Briselu bez rezultata za ZB, biće bolje u decembru

BRISEL: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas na samitu EU-ZB nije bilo nikakvih konkretnih rezultata za Zapadni Balkan, ali da jeste vođena dobra diskusija.

Vučić je tako odgovorio na pitanje Tanjuga da li je bilo danas nekih konkretnijih odluka za ZB i koja je glavna poruka iz Brisela koja se mogla čuti za ZB, kao i da li je on uputio neku konrketnu poruku EU. "Sve što sam rekao ovde, rekao sam otvoreno i javno u prisustvu zvaničnika EU. Ako smem da prevedem šta je bilo ključno za nas, ako analizirate konkretne rezultate - nije bilo konkretnih rezultata, ali je to bila dobra diskusija i neću to potceniti. Ali, ako me