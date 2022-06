Danas se još jednom ništa nije dogodilo": Vučić iz Brisela: "Napisano je 2.629 članaka u evropskim medijima protiv Srbije"

- U poslednjih četiri meseca 2.629 članaka je odštampano u evropskim medijima o Srbiji nakon ruskog napada o tome da Srbija ugrožava ceo region Zapadnog Balkana, BiH, Kosovo. Moje pitanje za sve vas je da li ste čuli izvinjenje od svih tih medija. Niste - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon završenog Samit lidera EU i Zapadnog Balkana u Briselu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na samitu EU-ZB nije bilo nikakvih konkretnih rezultata za Zapadni Balkan, ali da jeste voĐena dobra diskusija. - Danas se još jednom ništa nije dogodilo. Ako smem da prevedem šta je bilo ključno za nas, ako analizirate konkretne rezultate - nije bilo konkretnih rezultata, ali je to bila dobra diskusija i neću to potceniti. Ali, ako me pitate da li su Severna Makedonija i Albanija dobile datum, nisu dobile nikakav