Veliki požar izbio je večeras u Novom Sadu. Kako prenosi Instagram stranica 192.rs, vatra je zahvatila barake na Rumenačkom putu. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se samo da je buktinja zahvatila veliku površinu i da će vatrogascima biti potrebno dosta vremena da požar lokalizuju. Kurir.rs Kurir