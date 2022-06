Granatiran Kijev? Najmanje jedan projektil udario u stambenu zgradu; Kličko: Ima ljudi pod ruševinama video

Nekoliko eksplozija odjeknulo je rano jutros u Ševčenkovskom okrugu ukrajinske prestonice Kijeva, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Glavni grad Ukrajine gađan je sa više projektila a najmanje je jedan udario u donje spratove stambene zgrade. "Ima ljudi pod ruševinama", naveo je Kličko u aplikaciji za razmenu poruka Telegram. On je dodao da je nekoliko ljudi već hospitalizovano. Russia shelled Kyiv on morning June 26: 🔹House in Shevchenkivskyi district was damaged 🔹There are people under the rubble. Some residents were evacuated, 2 victims were hospitalized https://t.co/UntpCHUrpt