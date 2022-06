I danas oblaci, pljuskovi i grmljavina, osim u jednom kraju Srbije: Temperatura do 32 stepena

Najniža temperatura biće od 14 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena

U Srbiji će dana biti promenljivo oblačno i toplo uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, osim na severozapadu gde će biti sunčano. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 14 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, a u pojedinim delovima grada sredinom dana kratkotrajni