Šolc: Ne može biti povratka na predratne odnose sa Rusijom

Nemački kancelar Olaf Šolc saopštio je danas da ne može biti povratka na predratne odnose sa Rusijom.

On je, na samitu grupe zemalja G-7, rekao da je Rusija napadom na Ukrajinu prekršila „sva pravila, sve sporazume " napravljene radi saradnje. Šolc je izjavio da su se lideri G-7 složili da je to dovelo do dugoročnih promena, koje će „na vrlo, vrlo dug period" obeležiti međunarodne odnose. „Dakle, jasno je da u odnosima sa Rusijom ne može povratka na vreme pre napada na Ukrajinu", rekao je Šolc.