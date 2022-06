Lajčak u Prištini: Hitno rešavanje pitanja nestalih osoba

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak izjavio je da je hitno rešavanje pitanja nestalih osoba, navodeći da oni zaslužuju da se njihov slučaj zatvori. „Hitno je rešavanje sudbine više od 1.600 ljudi koji se vode kao nestali.

Svi voljeni, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, zaslužuju da se njihov slučaj zatvori. Zbog toga sam posetio Dokumentacioni centar, sastao se sa Resursnim centrom za nestala lica i prisustvovao projekciji filma ‘Voda i sveće'“, naveo je Lajčak na svom nalogu na Fejsbuku. On se u ponedeljak sastao sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem i kazao da su razgovarali o dijalogu sa Beogradom. Resolving the fate of more than 1600 persons still missing is urgent. All