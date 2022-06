Članice NATO-a vide Rusiju kao direktnu i najznačajniju prijetnju

Zemlje NATO-a na samitu u Madridu ocijenile su Rusiju kao najznačajniju i direktnu prijetnju miru i sigurnosti.

Navodi se to u zajedničkoj izjavi 30 država članica. Naglašeno je da je ruska invazija na Ukrajinu dramatično promijenila evropski sigurnosni poredak nakon Drugog svjetskog rata, ali i da su, kako je rekao generalni sekretar Alijanse, odgovorile odlučno i snažno. Jens Stoltenberg je kazao kako će članice NATO-a nastaviti pružati vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini koliko god to bude potrebno. Najavljivan kao historijski, ovogodišnji samit je to postao i prije