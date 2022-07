RHMZ UPOZORAVA: Posle najtoplijeg dana stiže nevreme! U ovim delovima Srbije očekuju se pljuskovi i grad! Upaljen meteo alarm

Republički hidrometeorološki zavod izdao je novo uporozorenje za sutra sa najavom za obilne pljusokve praćene grmljavinom i gradom. "U subotu, 02. jula na području istočne, južne i jugozapadne Srbije se očekuje lokalna pojava obilnih plјuskova sa grmlјavinom i gradom", stoji u upozorenju RHMZ.

RHMZ UPOZORAVA NA EKSTREMNO VISOKU TEMPERATURU: U celoj Srbiji na snazi meteo alarm, evo kada stiže osveženje Najtopliji dan danas "Do srede, 6. jula, na području Srbije zadržaće se veoma toplo vreme. Danas će biti najtopliji dan - maksimalna temperatura do 37 stepeni, u subotu i nedelju od 32 do 34 stepena, a u prvoj polovini naredne sedmice od 33 do 36 stepeni", stoji na sajtu RHMZ-a. Upaljen meteo alarm Na celoj teritoriji Srbije sutra će na snazi biti