Ajkula napala ženu u Hurgadi: Očevici u šoku posmatrali krvavu scenu VIDEO

U Hurgadi u Egiptu ajkula je napala ženu u blizini jednog rizorta, odgrizavši joj ruku i nogu.

Povređena austrijska državljanka (68) odmah je prebačena u bolnicu u petak kada se napad dogodio, ali je ubrzo preminula zbog velikog gubitka krvi. Ona je dovezena u stanju šoku, a lekari nisu uspeli da joj spasu život. ⚡️ A shark attacked a tourist in Hurghada. According to media reports, this happened near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was able to be pulled ashore and handed over to the doctors.