Kokoškov ostaje u NBA ligi: Srpski stručnjak se seli na Istok, biće pomoćnik legendarnom košarkašu

SRPSKI košarkaški trener Igor Kokoškov nastaviće sa radom u NBA ligi. On će od naredne sezone biti pomoćnik Stivu Nešu u Bruklin Netsima, zvanično je potvrđeno ove srede.

FOTO: KSS Bivši selektor "orlova" je dugi niz godina radio kao pomoćnik u najjačoj ligi na svetu. Samostalno je vodio i Finiks Sanse, pre nego što se 2020. godine otisnuo u Evropu kada je preuzeo Fenerbahče. Prošle godine vratio se u NBA ligu gde je kao pomoćni trener u Dalas Maveriksima, pomogao timu da se plasira u finale Zapadne konferencije. The Nets have named Igor Kokoškov, Adam Caporn and Trevor Hendry as assistant coaches. — Brooklyn Nets (@BrooklynNets)