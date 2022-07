Smanjenje želuca o trošku države: Ko sve i pod kojim uslovima ima pravo na besplatnu operaciju - Dejan i Dragica su se odlučili za nju i tako će izgubiti skoro 200 kilograma

Životi brata i sestre, Dejana i Dragice, iz korna će se promeniti. Oni su prvi pacijenti kojima je nakon pauze zbog korone, izvršeno smanjenje želuca u novoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, i prema rečima lekara posle dva dana idu kuću. Dejan ima 200 kilograma, a Dragica 160, a posle godinu dana očekuje se da će oslabiti od 70 do 100 kilograma.

Posle korona pauze, ponovo je otpočeo program operacije želuca, ali ovoga puta u novoj zgradi UKCS sa boljom opremom i po najboljim standardima. Iako ovakve procedure koštaju od 4.000 do 6.000 evra, pa čak u nekim zemljama i do 15.000 evra, ukoliko prođete kroz program Centra za gojaznost UKCS ovakvu proceduru možete uraditi u svojoj zemlji i to besplatno. Ukoliko imate višak kilograma i uprkos dijetama i fitnes metodama ne uspevate da smanjite telesnu težinu,