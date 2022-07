Pljuskovi, grmljavina i nagli pad temperature! Danas znatno svežije, a evo kada nas ponovo čeka toplotni talas

Danas u Srbiji minimalna temperatura 12°C, a maksimalna 28°C.

Danas u Srbiji minimalna temperatura 12°C, a maksimalna 28°C. U Srbiji danas znatno svežije sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini krajeva. Jači pljuskovi se očekuju popodne na jugu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 20°C u Valjevu do 28°C na jugu i istoku Srbije, ali i tamo u padu popodne. Uveče su takođe mogući kiša i pljuskovi, osim