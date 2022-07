Koje ulice u Beogradu će biti zatvarane narednih dana zbog snimanja novih serija?

Zbog snimanja domaćih serija „Poziv“ i „Tunel“ pojedine ulice u Beogradu će biti povremeno zatvarane za saobraćaj narednih deset dana, najavio je Beokom servis.

Do potpune obustave saobraćaja doći će u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci u Nemanjinoj ulici, i to u delu od Ulice kneza Miloša do Balkanske, u smeru ka Balkanskoj ulici od Kneza Miloša. Snimanje će biti realizovano više dana u večernjim i noćnim časovima, a saobraćaj će na predmetnoj deonici Nemanjine ulice biti potpuno obustavljen od 20 do 5 časa u noći 09/10.07, 10/11.07, 11/12.07, 12/13.07, 13/14.07, 16/17.07. i 17/18.07.2022. godine. U ovom periodu će doći i