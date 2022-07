Predsednik Šri Lanke podnosi ostavku sledeće nedelje

Predsednik parlamenta Šri Lanke saopštio je da će predsednik zemlje Gotabaja Radžapaksa u sredu sledeće nedelje podneti ostavku.

Predsednik parlamenta je rekao da je obavestio Radžapaksu o zahtevu lidera parlamentarnih stranaka da podnese ostavku i da je on to prihvatio. Predsednik Radžapaksa će do srede ostati na funkciji, radi lakšeg prenosa vlasti. On je ranije danas pobegao je iz predsedničke rezidencije u prestonici Kolombu, nekoliko minuta pre nego što su u nju upale hiljade demonstranata. Nakon toga, demonstranti su se sukobili sa policijom ispred kuće premijera Šri Lanke. Oni su