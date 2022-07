Uhapšen četvrti osumnjičeni za lepljenje plakata i ugrožavanje sigurnosti Verana Matića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, u saradnji sa Upravom granične policije, na Graničnom prelazu Kelebija, uhapsili su E.I. (2002) iz okoline Preševa, osumnjičenog da je sa B. S. i Z. I. koji su uhapšeni 29. juna, i Ć.R., koji je uhapšen dan kasnije, lepio plakate sa fotografijom Verana Matića i uvredljivom sadržinom.

Sumnja se da su plakate, u noći 25. juna ove godine, postavili na više lokacija u Vranju. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, određeno zadržavanje do 48 sati, i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Vranju odredio mu je pritvor do 30 dana. Inače, ostala trojica osumnjičenih su i dalje u