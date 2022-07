Sutra pretežno sunčano, do 26 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od osam do 15 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 12 do 14 stepena, a najviša oko 25 stepeni. U Srbiji će u većini dana narednog sedmodnevnog perioda biti pretežno