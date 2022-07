Stiže novi toplotni talas: Meteorolog najavio - temperature će ići i do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano vreme sa temperaturom do 25 stepeni i dani koji nam dolaze biće prijatni, dok se ponovni dolazak toplotnih talasa očekuje oko 15. jula, kada će temperatura opet rasti i iznad 35 stepeni.

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu i najavio da je moguće čak da živa u termometru dođe i do 40. podeoka. - Nakon veoma prijatnog osveženja, pred nama su veoma prijatni i ugodni letnji dani, koji će biti pretežno sunčani ili umereno oblačni. Maksimalna temperatura u ponedeljak i u utorak biće i ispod prosečnih vrednosti i kretaće se u ponedeljak od 22 do 25, a od utorka od 23 do 27 stepeni - napisao je Đurić na Fejsbuku. U sredu toplo i