Ruski šamar Vašingtonu Vreme je da priznate šta ste uradili!

Vreme je da SAD priznaju svoju ulogu u državnom udaru u Ukrajini 2014. godine, izjavio je prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN Dmitrij Poljanski.

On je u objavi na Tviteru komentarisao izjavu savetnika Bele kuće za bezbednost Džona Boltona o njegovom učešću u organizovanju državnih udara u inostranstvu. What an open secret! It's common knowledge that the US tried to overthrow President of #Venezuela. Now waiting for acknowledgement of US pivotal role in illegal Maidan coup in #Ukraine in 2014 which is an open secret too https://t.co/0A0zM6zC9Z — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) July 13, 2022