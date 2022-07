Crna Gora otvara prve kilometre autoputa – putarina besplatna do 21. jula

U Crnoj Gori danas će biti otvoreni prvi kilometri autoputa, deonica Smokovac (Podgorica) – Mateševo (Kolašin) u dužini od 41 kilometar.

Reč je o prvoj deonici na trasi budućeg autoputa od Bara do Boljara na granici sa Srbijom. Deonica Smokovac – Mateševo ima 20 mostova, 16 dvocevnih tunela i četiri petlje. To je do sada najveći i najsloženiji građevinski projekat u putnoj infrastrukturi Crne Gore. Auto-put se zvanično otvora večeras 20 časova, na Dan državnosti Crne Gore. Iz vlade je najavljeno da će na otvaranju govoriti premijer Dritan Abazović, otpravnica poslova Ambasade Kine Kine Hua Jafang i