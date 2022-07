Istina o raskidu dalile i Cara: "Danima se ne trezni, sa porodicom pokušava da sredi situaciju"

Filip Car se nije pojavio u emisiji ,,Zadruga - Narod pita", u kojoj je trebao da gostuje sa sad već bivšom devojkom Dalilom Dragojević. Ona je zbog toga raskinula s njim.

Sada se oglasio drug Filipa Cara koji je otkrio zbog čega se on nije pojavio u emisiji. - Danima se ne trezni, ne vidi na oči, iz emisije u emisiju, svi ga zovu, sa porodicom pokušava da ispegla situaciju, sa Dalilom se stalno svađa. To su čarke, provokacije, ne mogu pet minuta da budu mirni, kao i u rijalitiju, sve se nastavilo. On pokušava da je smiri, da joj objasni neke stvari, on sve tera na šalu, ali ona nikako to da shvati. Žensko, smetaju joj neke stvari,