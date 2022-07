Posle raskida uživo, Dalila ronila suze emisiji zbog oca Huse

Raskinuli Filip Car i Dalila uživo u emisiji Dalila Dragojević, sinoć je tokom emisije uživo raskinula sa Filipom Carem.

On je trebalo da gostuje sa njom u „Narod pita“, međutim kako to nije uradio ona je odlučila da javno prekine svaki odnos sa njim. Ubrzo nakon toga, Dalila se slomila pred kamerama zbog oca Husa Mujića, ali i gledateljke koja ju je napala. Pročitajte: Dalila Dragojević udarila na Dejana – Raskrinkala sve njegove laži i obmane Foto: Rajko Ristić – Ima ko me shvata, to je moja porodica. Meni je otac poslao poruku i rekao da treba da podignem glavu i da ne dozvolim da