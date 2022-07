Abazović: Spreman sam da podnesem ostavku pod određenim uslovima

Crnogorski premijer Dritan Abazović izjavio je u intervjuu Televiziji Vijesti da je spreman da podnese ostavku i da načelno podržava stav Predsedništva Demokratske Crne Gore. "Sve opcije koje podrazumevaju da prvo završimo situaciju oko deblokade pravosuđa za mene su otvorene," kazao je Abazović.

On je dodao da pošto je nužan širi konsenzus oko deblokade pravosuđa i Ustavnog suda, "idemo svi dati doprinos tome i reći, dobro idemo na nove izbore, rekonstrukciju vlade ili neki drugi model, ali da pre toga odradimo zajednički posao". "Ako je to neki put, spreman sam podneti ostavku," precizirao je Abazović. On je istakao da kada je sastavljana 43. Vlada cilj je bio deblokada evropskog puta. "Ako ga uspemo zajednički deblokirati, onda su sve opcije na stolu i