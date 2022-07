U nekim delovima Srbije temperatura i do 37 stepeni! Drugi dan novog toplotnog talasa, goreće nebo i zemlja!

Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 37°C na jugu Srbije.

Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 37°C na jugu Srbije. USrbiji u subotu na severu oko 5°C stepeni niža i prijatnija temperatura nego u petak uz promenljivu oblačnost sa mogućim ređim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Na jugu Srbije sunčano i vrućina. Popodne se oblaci razvijaju u jugozapadnim i južnim predelima gde su mogući lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad