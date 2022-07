Strahuje se da nema preživelih: Pilot aviona koji se srušio u Grčkoj dobio dozvolu za prinudno sletanje ubrzo mu se izgubio trag!

Avion koji se srušio kod grada Kavala na severu Grčke ukrajinski je Antonov An-12BK koji je leteo iz Niša za Aman.

Veruje se da je u padu aviona poginulo svih 8 članova posade. Kao se navodi na Tviter nalogu "Flajtradar 24" portala, u pitanju je avion ukrajinske kompanije "Meridijan". Takođe se navodi da su poslednjih 5 letova An-12, sa registracijom UR-CIC, bili ka Parizu, Sarajevu, Beogradu, Ankari i Nišu. A Meridian An-12BK cargo aircraft crashed near Kavala, Greece this evening en route from Niš to Amman. Flight playback, downloadable data, and granular ADS-B data are