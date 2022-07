Ne prilazite ni za živu glavu! Vatrogasci, policija, hitna svi sa maskama, olupina aviona ne miriše na garež nego na nešto kiselo!

Na mesto nesreće gde se srušio avion koji je navodno leteo iz Srbije za Jordan, a koji se srušio kod Kavale u Grčkoj, stigle su specijalne službe kako bi proverile da li je bezbedno da prišu vatrogasci.

Kako pišu grčki mediji, postoji opasnost da se priđe avionu, a vatrogasci, hitna, policija, novinari i svi koji su ublizini, moraju da imaju maske, jer navodno se ne zna šta je bilo u avionu. Novinarka nacionalne TV ERT kaže da ne miriše na garež nego na nešto kiselo, ali da je to možda i normalno kod aviona. Na mesto događaja stigle su specijalne službe koje proveravaju bezbednost terena.