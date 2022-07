Dačić: Socijalisti sutra kod Vučića, znaće se jasnije i kad će biti konstituisana Skupština

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da je predsednik države Aleksandar Vučić za sutra, zakazao sastanak sa predstavnicima njene poslaničke SPS radi konsultacija o mandataru nove vlade.

"Kao što sam milion puta rekao mi smo spremni za nastavak naše saradnje sa Srpskom naprednom strankom, mislim da smo postigli dobre rezultate i u najboljem je interesu Srbije da se to i nastavi", rekao je danas Dačić, uoči sednice Glavnog odbora, zakazane povodom obeležavanja 32 godine od osnivanja stranke. On je naveo i da bi konstitutivna sednica Skupštine Srbije, s obzirom na ustavne odredbe, trebalo da bude održana do 4. avgusta. "Posle ovih konsultacija sa