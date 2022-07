Venčali se Dženifer Lopez i Ben Aflek

Pevačica Dženifer Lopez i glumac Ben Aflek venčali su se u Las Vegasu, nakon što je slavni par obnovio svoju romansu nakon gotovo 20 godina, objavili su u nedelju mediji.

New York Post objavio je da je na uvid dobio dozvolu za venčanje okruga Clark u državi Nevada podnesenu u subotu koja pokazuje da su Lopez i Afleck venčani. TMZ, internet portal koji prati slavne osobe, takođe je objavio vest. Afleck i Lopez, glamurozni par popularno prozvan „Bennifer“, ponovno su se spojili prošle godine nakon gotovo 20 godina. Verili su se u aprilu ove godine. Jennifer Lopez and Ben Affleck are married, reports say https://t.co/YHTTPPKbaR